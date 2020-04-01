TSK'ya ait yardım malzemesi taşıyan uçak İspanya'nın ardından İtalya'ya indi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

AA'nın aktardığı habere göre, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedildi.

BÜYÜKELÇİ ERGİNAY: İSPANYA'YA YARDIM ETMİŞ OLABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ

Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Madrid'in Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne indi.

Havaalanında yardım uçağını karşılayan ve malzemelerin İspanyol makamlarına teslimini koordine eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu ülkeye yardım elini uzatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Milli Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla İspanya'ya gönderilen malzemelerin önemli olduğunu kaydeden Erginay, sözlerine şöyle devam etti:

"İspanya bizim iyi ilişkilerde olduğumuz ve yakın olduğumuz, dost bir ülke. Çok sadık bir müttefikimiz. Dolayısıyla, Türkiye ve Türk halkı olarak İspanya'ya yardım etmiş olabilmekten çok mutluyuz. Bu yardımın gelebilmesi İspanyollar açısından da gerçekten önemli olmuştur. Aldığımız tüm mesajlarda bu yardımların ne kadar kıymetli olduğu ifade ediliyor ve Türkiye'ye teşekkür ediliyor."

İspanya'da Kovid-19 salgının çok ciddi boyutlarda olduğunu aktaran Erginay, şu şekilde konuştu:

"Buradaki ölüm ve vaka sayıları gün geçtikçe yükseliş trendiyle artıyor. Tabii ki bir an önce bu durumun kontrol altına alınması arzu ediliyor."

Diğer yandan İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya da Kovid-19 ile ilgili gelişmelerin aktarıldığı günlük basın toplantısında, bugün Türkiye ve Çin'den salgınla mücadelede sağlık malzemeleri geldiğini belirterek İspanya olarak NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye teşekkür ettilerini söyledi.

İspanyol Genelkurmayı, resmi sosyal medya hesabından da Türkiye'ye ve destek veren NATO'daki diğer müttefiklerine teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye tarafından İspanya'ya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, 250 bin yüz maskesi, 20 bin anatomik maske, 750 koruma gözlüğü, 2 bin koruma kıyafeti ve bin litre antibakteriyel sıvının aralarında olduğu 5 tonluk tıbbi malzeme ulaştırıldığı bildirildi.

Malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer alıyor.

İTALYA'YA DA ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

"NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz."

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.