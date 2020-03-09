TSK'nın operasyonlarını karalayan Metin Gürcan, Ali Babacan'ın partisinin kurucuları arasında yer alıyor

Partinin kurucular kurulu da açıklandı. Kurulda kamuoyunun uzun zamandır tartıştığı ve CIA’nin gölge kuruluşlarından RAND Corporation tarafından hazırlanan “darbe raporunda” adı sıkça geçen Metin Gürcan’ın da olması dikkat çekti.

Geçmişte TSK’nın çeşitli birimlerinde çalışmış olan, şimdilerde sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla ve Türkiye karşıtı yayınlarıyla ön plana çıkan Al Monitor gazetesinde devamlı yazıları yayınlanan Metin Gürcan’ın ismi aslında ilk olarak, asker olduğu dönemde erleri hedef tahtasına koyarak bacak arasından ateş ettiği dehşet verici görüntülerle tanınmıştı.

Paylaşım ve yazılarında “askeri uzman ve stratejist” vurgusu olan Metin Gürcan’ın adının son dönemde daha çok konuşuluyor olması, Rand Corporation’ın “darbe söylentilerini” gündeme taşıyan raporunda ismine ve yazılarına en çok atıfta bulunan kişi olmasıyla başladı.

Darbeyi çağıran raporda Metin Gürcan’a tam 39 kere atıfta bulunulmuştu. Bu bağlantı sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Halihazırda TSK’nın FETÖ ile mücadelesi sürecinde Al Monitor’e yazdığı yazılarla uluslararası kamuoyuna açık istihbarat sağlayan, Türk ordusunun gücünün azaldığını ve zafiyetlerinin arttığını sıklıkla iddia eden, Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği tüm harekatlarda çizdiği karamsar tablolarla okuyucularının moralini bozan ve umutsuzlaştıran, muhalif olmak bir suç olmadığı halde objektif bir analistmiş gibi davranarak okuyucusunun algısı ile oynayan, son olarak Bahar Kalkanı Harekatı sürecinde negatif tavrını gizleyemeyecek noktaya gelip kendisini eleştirenlerle sert polemiklere giren Metin Gürcan’ın adı, son olarak Ali Babacan’ın kurduğu yeni partide Kurucular Kurulu’nda yer aldı.