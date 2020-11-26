26 Kasım 2020 Perşembe 15:35 | Son Güncelleme:
TSK'nın İHA üssüne dost ülke Kazakistan'dan ziyaret
Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet TSK'nın İHA üssünü ziyaret etti.
Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." denildi.