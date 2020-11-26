TSK'nın İHA üssüne dost ülke Kazakistan'dan ziyaret

Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." denildi.