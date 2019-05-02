TSK'dan son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde operasyon! Hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.