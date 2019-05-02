TSK'dan son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde operasyon! Hedefler imha edildi
TSK'dan son dakika haberi geldi. Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Irak kuzeyi Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.