Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9825
  • 6,6091
  • 300.172
  • 121861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye

TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye

TSK'dan İdlib ve Halep kırsalına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç gönderdi. Halep’te uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib ve Halep'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 zırhlı araç, İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.

Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan uluslararası M5 kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.
Halep kırsalına gönderilen takviye ekipler, Halep'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Zirbah köyünde yeni kontrol noktaları kurdu.

(İHA)


Demet Özdemir'in yeni ilişkisine aile onayı
Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması
Pınar Altuğ'un taciz isyanı!
Muhteşem Yüzyıl'ın ünlü oyuncusuna 16 yıl 8 ay hapis cezası!
Aşkın ilk karesi ortaya çıktı!

Avrupa´da havada sıcak dakikalar! Büyük panik...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mbaye Diagne'de son dakika! Bir transfer daha

SON DAKİKA! Uğurcan Çakır için resmi teklifte bulunan İngiliz devi belli oldu. Herkes Liverpool dedi ama...