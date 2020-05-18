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  3. TSK'dan hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan hava harekatı: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

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