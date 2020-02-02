TSK'da şapka yerine bere dönemi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi törenlerde ‘şapka’ yerine ‘bere’ kullanımı için çalışma yaptı. Yurtdışındaki bere kullanımları incelendi. Şapkaya göre daha fazla hareket serbestisi ve kullanım kolaylığı kazandıran bere uygulaması için çeşitli örnekler hazırlandı.

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi. Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı.

KOMANDOLAR MAVİ

Yeni uygulama, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende dikkat çekti. Orgeneral Güler, bu törende ilk kez bere kullandı. ‘Karacılar’ da, harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Rengi haki olarak belirlenen berenin tankçı birlikterindeki personel tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi. Yeni başlatılan uygulama kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin de ‘şapka’ yerine ‘kayık kep’ kullanması kararlaştırıldı.