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  3. TSK, terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tüneli daha tespit ederek imha etti

TSK, terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tüneli daha tespit ederek imha etti

TSK, terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tüneli daha tespit ederek imha etti

Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden TSK, terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tüneli daha tespit ederek imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Abyad’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 Kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi" denildi.

 


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