Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0932
  • 6,5802
  • 315.559
  • 118187
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

TSK tank ve komandoları, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye'nin  İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor.

Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib´de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

DHA

 


Burçin Terzioğlu'ndan eski aşkını duygulandıran sözler
Oğulcan Engin'den flaş Ezgi Eyüboğlu hamlesi!
Aylar sonra ilk kez el ele
Hadise paylaştı: Seni senden çok seviyorum!
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma
<p>Almanya’nın Hanau kentinde Türklere ait Midnight nargile kafe ile Arena Bar & Kafe adlı mekanlara

Almanya’daki Saldırgandan Irkçı İtiraf Mektubu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor... Türkiye'nin en büyüğü olacak