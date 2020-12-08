TSK Subay başvuruları nasıl yapılır? Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Subay alımı için aranan şartlar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Subay alımı için başvurularda artık son güne yaklaştık. Deniz, Hava ve Kara Kuvvet Komutanlıklarına Kadın Erkek Subay Seçim faaliyetleri ile ilgili detaylar paylaşıldı. İşte TSK subay alımı başvuru işlemleri ve şartları...



Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Komutanlıklarına Subay alımı yapıyor. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan duyuru ile Subay alımı başvuruları başlamıştı. Başvuru sürecinde son güne gelindi. Kadın Erkek adaylar içerisinden Kuvvet Komutanlıklarına ( Deniz, Hava ve Kara ) Subay alımı yapılacak.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin adresi üzerinde 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlamıştı. Başvurular en geç 10 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını son başvuru günü en geç 23:59 a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

KİMLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK!

Subay alımına başvurular bazı nitelikler dahilinde kabul edilecek. Bu yönde adayların mutlaka genel nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bunun dışında Yaş, KPSS, Eğitim nitelikerini taşıyor olmak gerekmektedir.

Bu bağlamda Lisans mezunları için 27 ve Lisansüstü eğitim almış olanlar için 32 yaşından büyük olmamaları gereklidir. KPSS niteliğinde 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Diğer nitelikleri ve Sağlık yönetmeliğindeki nitelikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

SUBAYLIK SEÇİM AŞAMALARI NEDİR?

Genel Kültür Sınavı (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı sınıfları için),

Evrak Kontrol (asıl başvuru),

Fiziki Değerlendirme,

Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

Mülakat Sınavı,

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

SEÇİM AŞAMALARINA KİMLER KATILABİLECEK?

Yapılan başvurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından incelenecektir. Adayların KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.

Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Sınıf kontenjanları göz önünde bulundurularak söz konusu kontenjanın en fazla 10 katı aday sınavlara çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır.