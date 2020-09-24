TSK personeline "düğün ve nikahlara katılmama" çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemler sayesinde dünyada en az vaka sayısının görüldüğü ordular arasında yerini almayı sürdürüyor. Bu kapsamda aldığı önlemlerine yenisini ekleyen bakanlık, TSK personeline virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün ve nikahlara katılmamaları uyarısı yaptı.

AA'da yer alan habere göre, bakanlık bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonrası TSK personeli için yeni kararlar alındı. Görüşmelerde 'proaktif yaklaşım' esas alınarak TSK personeline düğün ve nikah gibi faaliyetlere katılmaması uyarısı yapıldı.

Vaka sayılarının personel mevcuduna oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi orduları geride bıraktı.

KOMMER'DEN ETKİLİ ÇALIŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetlerinde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.