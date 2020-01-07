TSK Libya'da göreve başladı! Hafter'e ilk darbe oradan vurulacak

TBMM’de kabul edilen tezkerenin ardından Libya’ya ilk birlikler gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birliklerin Libya’da olduğunu bizzat doğruladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu da Türk birliklerinin sahada görevlerine başladığını duyurdu.

UÇAKLARI VURABİLİRİZ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya’ya geldiğini söyledi. Ammar, “Uzman kuvvetler geldi. Türk kuvvetlerinin gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Libyalı askerlerle birlikteler ve savaşıyorlar. Asker sayısı veremem. Türkiye bize radar ve hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz” ifadelerini kullandı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ DE GİTTİ

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yakın basın yayın kuruluşlarında ise Türkiye’nin Trablus’a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini, bu ekipmanlarla darbeci asker Hafter hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu iddia edildi.

ANLAŞMAYI İPTAL ÇABASI

Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesine zemin hazırlayan askeri anlaşmayı ele almak üzere toplandı. Meclis, Türkiye ile anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia ederek UMH Başbakan Feyyaz el Sarac ve Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın yargılanmasını talep etti. UMH Başbakanı Sarac ise Dışişleri Bakanlığı’na, Haftar’ın saldırısını destekleyen ülkelere karşı harekete geçme talimatı verdi. Libya’daki Alahrar TV’ye de bir demeç veren Sarac, Hafter’in saldırısına katılımı nedeniyle BAE ile bağların koparıldığını söyledi.

RUSYA VE İRAN’LA LİBYA GÖRÜŞMESİ

Türkiye, Rusya ve İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen telefon diplomasisinde, Libya ve Orta Doğu’daki gerginliği azaltmaya yönelik adımlar değerlendirildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın telefonda görüştüğü belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumun ele alındığı görüşmede, bölgedeki kriz durumlarının çözümü ve gerginliğin azaltılması için atılabilecek ortak adımların değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamada Şoygu’nun, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından, Orta Doğu’da gerginliğin artmasını önlemeye yönelik adımları istişare ettiği bildirildi.

SİRTE SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter milislerinin Sirte’ye yönelik saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Hafter güçlerinin kente doğru ilerlediğine ve bazı bölgeleri ele geçirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kentte durumun tamamen kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada akşam saatlerindeki çatışmaların ise kentin dışında meydana geldiği aktarıldı.