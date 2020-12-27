27 Aralık 2020 Pazar 16:07 | Son Güncelleme:
TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor
AKSAM.COM.TR
Türk Silahlı Kuvvetleri, Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi' ile “Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi” veriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok yönlü eğitimlerinin devam ettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle “Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası)’’ veriliyor. Ayrıca 20 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 6 hafta sürecek olan “Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi” devam ediyor." denildi.
Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi’’ ile “Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi” veriyoruz.https://t.co/sELO6I9FPA#MSB #TSK pic.twitter.com/JD9qwpqzuF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020