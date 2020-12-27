TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik çok yönlü eğitimlerinin devam ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Deniz Kuvvetleri personeline 5 hafta süreyle “Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası)’’ veriliyor. Ayrıca 20 Aralık 2020 tarihinde başlayan ve 6 hafta sürecek olan “Sahil Güvenlik Uygulamalı Gemi Eğitimi” devam ediyor." denildi.