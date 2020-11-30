  • $7,7895
  • 9,3435
  • 443.776
  • 1305.62
  • Haberler
  • Güncel
  • TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor
30 Kasım 2020 Pazartesi 14:18 | Son Güncelleme:

TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor

TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor

TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası standartlara ulaştırılması için Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında eğitimlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

<p>Konya'da gelen son dakika haberine göre, Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, polisin eroin bask

Eroin dolu araçtan Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu

Gizemli monolit ortadan kayboldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.