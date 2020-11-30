30 Kasım 2020 Pazartesi 14:18 | Son Güncelleme:
TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ediyor
TSK, Libya Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası standartlara ulaştırılması için Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında eğitimlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vermeye devam ettiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Libya Silahlı Kuvvetleri’nin uluslararası standartlara ulaştırılması için Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında eğitimlere devam ediyoruz.#MSB #TSK pic.twitter.com/sqdvDjWr6u— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020