TSK İdlib'i bombaladı! Rejim destekçilerinin korkusu Whatsapp'a böyle yansıdı
Son dakika haberi... Esed Rejimi'nin alçak saldırısında 34 askerimiz şehit olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi karadan ve havadan bombardıman altına aldı. Bombardımanda 350'yi aşkın Rejim unsuru yok edilirken, bölgede Rejime destek veren Hizbullah militanları da saldırının bedelini ödedi. SİHA'lar ile yapılan saldırı sonrası militanların korkuları WhatsApp konuşmalarına yansıdı.
AA'da yer alan bilgilere göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki Whatsapp yazışmalarına yansıdı.
Esed rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalara ulaşıldı.
İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.
Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.