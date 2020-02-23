TSK, İdlib'e Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi

İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı güçlerin Rusya ve Esed rejiminin hava saldırılarına uğramasının ardından, TSK’dan önemli bir hamle geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, TSK, İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi.

Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan’da 8 adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetilen sistem, 8 kilometre menzile sahip.

REJİM M4 GÜNEYİNDE

Rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Çatışmalar, bu hatta yoğunlaşırken muhalif gruplar, İdlib’in güneyindeki Cebeli Zaviye’de rejime ait bir İHA düşürdü. Muhalifler, yine bu hatta bulunan Armenaz’de rejime ait bir tankı imha etti. Öte yandan muhalif gruplar, esir düşen iki savaşçılarına karşılık, İranlı bir milisin cesedini takas etti.

REJİM VE RUSYA'NIN İDLİB'E YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suriye rejimi, İdlib ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Bölgede savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra TSK’nın üslendiği alanların çevresini bombalamayı sürdürüyor.

TSK ise Serakib ve Neyrab’taki rejim hedeflerini topçu atışları ile vurdu. Muhaliflerin de Halep batısındaki Şeyh Süleyman hattında bir grup rejim milisini füze ile vurduğu belirtildi.