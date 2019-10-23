2020'de pilotlar hem havayolunda hem F-16'da uçmaya başlayacak

Bir F-16 pilotunun yetişmesi uzun yıllar alırken ciddi bir maliyeti de yanında getiriyor. Çalışmaları iki yıl süren ve Hava Kuvvetleri tarafından taslağı hazırlanan yeni kanun ile halen ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde uygulanan 'ihtiyat pilot' sistemine geçilecek.

AKTİF STATÜLÜ İHTİYAT PERSONELİ

Bu uygulamaya Aktif Statülü İhtiyat Personeli (ASİP) adı verildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolları, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile ortak gerçekleştirilen çalışmada amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin tüm kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli asker ya da sivil mevcut tüm kaynaklardan, ihtiyaç duyulan sayı ve sürelerde maliyet etkin olarak tedarik edebilmesine imkan sağlamak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SICAK BAKIYOR

Her geçen gün artarak devam eden nitelikli personel ihtiyacına aynı zamanda çözüm arayan Milli Savunma Bakanlığı tarafından teklife olumlu bakıyor. Bakan Hulusi Akar´ın direktifi ile son halini alacak taslak, Türkiye Büyük Millet Meclis'ne aktarılması adına çalışmalara hız verildi.

SADECE PİLOTLAR DEĞİL

ASİP´te hedef sadece pilotlar değil, ihtiyaç duyulan farklı branşlarda personeli içeriyor. Her ne kadar başta pilotlar için yola çıkılmış olsa da ilk başladığı tarihten hemen sonra bir personel sistemi olarak projenin kurgulanmasına karar verilmiş; doktor, diş hekimi ve mühendis gibi ihtisaslarda dahil, tüm personelin istihdam edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

ÖZLÜK HAKLARI VERİLECEK

ASİP kurgulanırken, özlük hakları temelinde Türk Silahlı Kuvvetleri´nde görev yapan muadilleri ile aralarında bir fark olmadan görev yapılması adına düzenlemeler yapılmış, istisnai bir durum oluşmaması için gerekli özen gösterilmiştir. ASİP´lere çalıştıkları sürelere göre ödemeleri yapılacak, günlük bazda ödemeleri hesaplanarak bir sonraki aybaşında personele aktarılacak.

EMEKLİLİK KAYBI OLMAYACAK

Emeklilik haklarında bir kayba neden olunmaması adına gerekli önlemler alınmış, sadece çalıştıkları sürelerde olmak kaydı ile fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları için düzenleme yapılmıştır. Sosyal güvenlik ve özlük haklarına ilişkin detaylar kanun teklifinin kabul edilerek resmileşmesi sonrasında son halini alacak.

HEDEF 2020

İlk ASİP alımlarının, hazırlıkların beklendiği şekilde tamamlanması durumunda, Ocak 2020 ile başlanması beklenmekte. Kanun teklifi şu anda Milli Savunma Bakanlığı tarafından son görüş ve önerileri alınmak üzere Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına yollandı. Kuvvet Komutanlıkları tarafından yapılacak girdilere de bağlı olarak Kasım ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde görüşülmeye başlanması beklenmekte.

Teklifin kanunlaşması durumunda ise kuvvetler bünyesinde yapılan paralel çalışmaların hızına da bağlı olarak, 2020 yılının ilk ayında, öncelikle havayollarında görev yapan pilotlar olmak üzere, başvurular alınacak. (DHA)