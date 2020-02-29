Trump'tan Patriot açıklaması: Başkan Erdoğan ile konuşuyoruz

YAVUZ ATALAY – WASHINGTON



Beyaz Saray Basın Odasında basın mensuplarının karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD TÜRKİYE’YE PATRİOT SATACAK MI?



İdlib’te yaşanan gerilimin ardından Türkiye ile artan telefon trafiğine değinen Başkan Trump, Erdoğan ile telefonda görüştüklerini ifade ederken, Türkiye’nin gündeminde olan ‘ABD’den Patriot alımına’ ilişkin de “Erdoğan ile bu konuları konuşuyoruz” dedi.

Idlib saldırısına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapmayan Başkan Trump’ın, bu detaylı açıklamasını Pazartesi günü yapması bekleniyor. ABD, ilk elden, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile açıklama yapmış ve Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etmişti.