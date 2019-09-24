Trump'ın başavukatı: Türkiye'yle ortak nokta mutlaka bulunur

Başkan Erdoğan ve Trump New York’ta bir araya gelirken, Türkiye – ABD ilişkileri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Böyle bir görüşmenin olması çok iyi bir şey. Başkan Trump’ın, Türkiye gibi müttefik ve hatta NATO müttefiki ülkelerle görüşmesi çok önemli. Ne kadar konuşursanız o kadar çözüm bulursunuz. İlişkilerin en kötü olduğu durumlarda bile…

Trump, Patriot satışıyla ilgili Obama yönetiminin Türkiye’ye adil davranmadığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Başkan Trump’a adil davrandığınızda o da size adil davranır. Bu Çin için de Rusya için de geçerli… Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Çok uzun yıllardır NATO’da birlikteyiz. Başkan Trump’ın yaptığı her şeyi sevmeyebilirsin. Ama mutlaka Başkan Trump ile ortak bir noktada buluşursun.

Başkan Trump’ın son dönemde İran’a karşı sert adımları var…

Başkan Erdoğan’a bir tavsiyede bulunabilseydim ki, bulunmamam gerekiyor (gülüyor), şunu söylerdim; ABD ile yakın çalışmak istiyorsanız ve hatta bundan daha da iyi ilişkiniz olsun istiyorsanız, İran’daki terör konusunda bizimle anlaşın. İran terörü destekleyen bir ülke… İran’ı 180 derece değiştirmemiz gerekiyor.

“İran’a karşı askeri müdahaleye hazırız ancak bekliyorum” ifadelerini kullandı Başkan Trump. Bununla ilgili görüşünüz nedir?

ABD Başkanı, hayatının her gününe, askeri müdahaleye hazır bir şekilde uyanmak zorunda. Başkan Trump, bunun üstesinden gelebileceğini gösterdi. Obama yapamazdı. Suriye’de yapamadığı gibi. Suriye kırmızıçizgiyi aştı ancak Obama 12 defa geri adım attı. Başkan Trump’ın askeri müdahalede bulunmama nedeni ise, maddi kaybın olması.

TRUMP, YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİN DİNLENDİĞİNİN FARKINDA

Trump’ın Ukrayna Başbakanı’ndan, Başkan adayı Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istemiş. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir gelişme yaşandı mı?

Herhangi bir gelişme yok. Böyle bir şeyin varlığından emin değilim. Varsa bile ne söylediğini bilmiyorum. Sadece rivayetlerin olduğundan haberdarım. Başkanı tanıyorum. Başkan her zaman uygun bir şekilde hareket ediyor. Ayrıca biliyorum ki; ABD Başkanı, diğer ülkelerin başkanlarıyla konuşur ve ABD’nin çıkarlarını savunur. Başkan Trump, devlet liderleriyle yapmış olduğu görüşmelerin kaydedildiğini biliyor. Zeki bir adam... Onun için yanlış bir şey yapacağını sanmıyorum.