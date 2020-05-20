ABD, Uluslararası sularda özellikle Çin ve İran savaş gemileriyle karşı karşıya gelen ve bazen 'tehlikeli' mesafeyi geçen yakınlaşmalarla ilgili tehdit niteliğinde yeni bir bildiri yayımladı.

ABD ordusu yeni bildiriyle, gemilerin bir tehlike oluşturduğu düşünmesi halinde, diğer ulusların gemilerinin, ABD savaş gemilerinden en az 100 metre uzakta kalmaları için diğer uluslara genel bir uyarı yaptı.

Pentagon, Salı günü yaptığı duyuruda, "Tüm gemilere, uluslararası sularda / boğazlardaki ABD deniz gemilerinden en az 100 metre uzakta güvenli bir mesafeyi korumalarını" tavsiye etti.

Reuters'e göre , "Bir ABD deniz gemisine 100 metre içinde yaklaşan silahlı gemiler bir tehdit olarak yorumlanabilir ve yasal savunma önlemlerine tabi tutulabilirler."

Star.com.tr'de yer alan haberde Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, bildirinin ABD ordusunun hedefleme kurallarında bir değişiklik yapmadığını da belirtti.

Basında çıkan yorumlara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD savaş gemilerine, çok yakın seyreden İran gemilerini vurma emrini verdiği nisan ayındaki olaylardan sonra geldi.

Basra Körfezi'nde tatbikat yapan ABD savaş gemileri, İran Devrim Muhafızlarına ait silahlı devriye gemileri tarafından taciz edilmişti.

Geçtiğimiz ay Trump , ABD Deniz Kuvvetleri'ne gemilerinin denizde taciz edilmesi halinde, İran'a ait tüm silahlı gemileri vurup yok etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

2018'deki bir başka olayda , Çin'e ait savaş gemisi Luyang, Güney Çin Denizi'ndeki Çin karasularına geçtiğini iddia ettiği ABD Donanması savaş gemisi USS Decatur'a 45 metre mesafe kadar yaklaştı.