Trump ve Putin telefon görüşmesi yaptı

Trump'un, ABD'lilerin sağlığı için çalıştığını ve Rusya da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil Çin de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.