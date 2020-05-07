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Trump ve Putin telefon görüşmesi yaptı

Trump ve Putin telefon görüşmesi yaptı

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Putin'in görüşmelerinde, 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

Trump'un, ABD'lilerin sağlığı için çalıştığını ve Rusya da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil Çin de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.

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