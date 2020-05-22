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  3. Trump ilk kez maske taktı! 'Basına bu zevki yaşatmak istemedim'
22 Mayıs 2020 Cuma 10:46 | Son Güncelleme:

Trump ilk kez maske taktı! 'Basına bu zevki yaşatmak istemedim'

Trump ilk kez maske taktı! 'Basına bu zevki yaşatmak istemedim'

Sosyal medyada Trump'ın ilk kez maske taktığına dair kareler yayıldı. Nitekim Trump da tesisin içinde maske kullandığını ama fotoğrafçıların bunu görüntülemesini istemediğini itiraf etti: "Arka tarafta bir tane takmıştım ama basına bunu görme zevkini yaşatmak istemedim."

Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Öte yandan bu ziyarete dair ajanslarca paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın yine maske takmadığı görüldü. Ancak sosyal medyada Trump'ın ilk kez maske taktığına dair kareler yayıldı. 

Nitekim Trump da tesisin içinde maske kullandığını ama fotoğrafçıların bunu görüntülemesini istemediğini itiraf etti: "Arka tarafta bir tane takmıştım ama basına bunu görme zevkini yaşatmak istemedim.


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