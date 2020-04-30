TRT World ortaya çıkarmıştı! ABD Somali'deki sivil katliamını kabul etti
TRT World Araştırma Merkezi'nin 2019'da ABD'nin Somali'de gerçekleştirdiği askeri operasyonlarda sivillerin öldürülmesiyle ilgili yayınladığı raporu Washington kabul etti.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın (AFRICOM) 27 Nisan’da yayınladığı Sivil Ölümü Değerlendirme Raporu’nda bu ölümler doğrulandı. Raporda ABD’nin 23 Şubat 2019’da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında 2 Somalili sivilin öldürüldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığı kabul edildi. Ölümlerle ilgili TRT World Araştırma Merkezi tarafından 2019’da “Geldiğini Duyduk: ABD’nin Somali’deki Ölümcül Operasyonları” adlı bir rapor yayımlamıştı.