TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, büyükelçilik iddialarını yalanladı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU DA YALANLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasını yalanladı.