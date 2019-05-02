TRT Genel Müdürü Eren: Günlük radyo dinleme süresi artma eğilimi göstermektedir



Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren, "Televizyonun çıkmasıyla radyonun öleceğine inanılsa da günümüze geldiğimizde Türkiye'de bir insanın günlük radyo dinleme süresi artma eğilimi göstermektedir. Çünkü radyo insana farklı duygular hissettirmektedir. Bu sebeple TRT olarak radyoya ayrı bir önem veriyoruz." dedi.

Eren, TRT'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinliğinin açılışında, TRT olarak radyo yayınına 92 yıl önce başladıklarını anımsattı.

Sirkeci Postanesi'nde başlayan radyo yayınının, 2009 yılından bu yana düzenledikleri Radyo Günleri etkinlikleriyle sürekli hatırlandığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki tüm ulusal ve yerel radyocuların bir araya geldiği etkinliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Amacımız yayına başladığı günden bu yana halkımızın gönlünde özel bir yer edinen radyo yayınlarını dinleyicileriyle buluşturmaktır. Dinleyicilerimizi fiziken bir araya getirmek ve radyoya gönül vermiş bu sektörde çalışan insanların birbirleriyle etkileşmesini sağlamaktır. Birbirleriyle fikirlerini paylaşabileceği bir ortam oluşturmaktır."

Eren, katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"MİLLET OLARAK SÖZLÜ BİR KÜLTÜRE SAHİBİZ"

Etkinlik kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'na kurulan radyo köyünde, ilgi duyan herkesin radyoyla ilgili her şeyi görme fırsatı bulacağını dile getiren Eren, şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerimiz, cam fanus içerisinde yaptığımız radyo stüdyolarımızda radyo yayınlarımızın nasıl yapıldığını görecekler. Tüm çalışanlarımızın nasıl emek verdiği ve dinlediğiniz o radyo yayınlarının nasıl gerçekleştiğini buradan görebileceksiniz. Millet olarak sözlü bir kültüre sahibiz. Destanlar ve masallarla büyüdük. Ozanlar, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlık var olduğundan bu yana var olan sözlü kültür, günümüzde de halen etkili şekilde devam etmektedir. Drama ve tiyatro ise tarihimizde son 200 yıldır var. Bunları batıdan ithal etmiş olsak da kendimize özgü, milli ve binlerce yıl içerisinde evrim geçirmiş, hem bu topraklarla hem İslamla hem de Türk kültürüyle yoğrulmuş bir sözlü tarih geleneğimiz var. İşte bunun en iyi yansıtıldığı yer de radyolardır."

TRT olarak 92 yıl önce başladıkları radyo macerasına, sözlü geleneklerinden aldıkları özgüven ve birikimle devam ettiklerini aktaran Eren, "Televizyonun çıkmasıyla radyonun öleceğine inanılsa da günümüze geldiğimizde Türkiye'de bir insanın günlük radyo dinleme süresi artma eğilimi göstermektedir. Çünkü radyo insana farklı duygular hissettirmektedir. Bu sebeple TRT olarak radyoya ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da etkinliğin Konya'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği etkinlik kapsamında 5 gün boyunca yerel, ulusal ve uluslararası radyo temsilcileri vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fatih Özgökçen, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA)