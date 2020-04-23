TRT EBA TV ortaokul, ilkokul canlı izleme linki! TRT EBA 23 Nisan programı saat kaçta?

TRT EBA TV ortaokul, ilkokul canlı izleme linki yoğun ilgi görüyor. TRT EBA 23 Nisan programı saat kaçta? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün TRT EBA kanalında 23 Nisan özel programları yayınlanıyor. Bakan Selçuk "Ayrı evlerde olsak da yüreklerimiz aynı heyecanla çarpacak, dillerimiz aynı marşı söyleyecek. 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu TRT EBA TV’de paylaşacağız. Sevgili velilerimiz çocuklarımızı 09.30’da bekliyoruz.." dedi. TRT EBA TV ortaokul, ilkokul canlı izleme linki haberimizde..

TRT EBA TV ORTAOKUL, İLKOKUL CANLI İZLEME LİNKİ

23 NİSAN'DA EBA DERSİ VAR MI?

Resmi tatil olan 23 Nisan tarihinde EBA TV’de ders işlenmeyecek. Hafta başında yayınlanan ders programlarında da 23 Nisan tarihi tatil olarak gözüküyor. Bu özel günde 23 Nisan özel programlar yayında olacak.

TRT EBA TV 23 NİSAN ÖZEL PROGRAMI