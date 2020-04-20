TRT 23 Nisan video gönderme için son gün ne zaman? TRT 23 Nisan şenlikleri ve video gönderme ekranı haberimizde…

TRT 23 Nisan video gönderme için son gün ne zaman? sorusunun yanıtı veliler ve çocuklar tarafından merak ediliyor. Corona virüs salgını, 23 Nisan kutlamalarının da evden yapılmasını gerekli kıldı. Bu yıl TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümü olacak. Her yıl yapılan TRT 23 Nisan şenlikleri ise çocukların evden çekip gönderdiği videolar ile yine coşkuyla kutlanacak. TRT 23 Nisan video gönderme ekranı haberimizde…

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TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirmeye hazırlanıyor. TRT 23 Nisan Şenlikleri bu yıl 42. kez düzenleniyor. TRT 23 Nisan videosu için ise son gün yarın yani 21 Nisan olarak belirlendi. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izliyor olacak.

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara ise teşekkür belgesi gönderilecek.

TRT, ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde sıraladı;

-Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.

-Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.

-Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.