TRT 23 Nisan 2020 şenlikleri evden kutlanacak! TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır?

TRT 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TRT 23 Nisan şenlikleri için bu yıl evden kutlama kararı aldı. Çocuklar evlerinde çektikleri videolar aracılığıyla 23 Nisan coşkusunu tüm Türkiye ile paylaşabilecek. Video gönderme ile ilgili detaylar haberimizde…

TRT 23 NİSAN 2020 ŞENLİKLERİ

23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırlayan TRT, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin dört bir köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.

Korona virüsü salgını nedeniyle okullarından uzak kalan çocuklar, bu yıl 23 Nisan’ı TRT ile evlerinden kutlayabilecek. TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını her yıl uluslararası katılımlarla birlikte gerçekleştiren TRT, bayram coşkusunu yeniden yaşatmak için 23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırladı.

TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirmeye hazırlanıyor. TRT 23 Nisan Şenlikleri bu yıl 42. kez düzenleniyor.

TRT 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?

TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi.

Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyecek.

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi gönderilecek.

TRT ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını yine söz konusu internet sitesinde yayınladı.