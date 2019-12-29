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'Trans yağ sigara kadar zararlı'

'Trans yağ sigara kadar zararlı'

Cumhurbaşkanlığı trans yağlara savaş açtı. Dünyada her yıl 500 bin kişinin ölümüne neden olan, sigara kadar zararlı trans yağların hangi besinde ne kadar kullanılacağına dair çalışma başlatıldı.

Osman Nuri CERİT

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nun, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının ana gündemi trans yağlar oldu. Toplantıda, trans yağlar nedeniyle dünyada her yıl 500 bin kişinin öldüğü belirtildi, Türkiye’nin yüzde 1’lik trans yağ kullanım oranıyla dünya ülkelerine örnek olduğu kaydedildi. Konunun uzmanları, bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri yaptığı sunumda trans yağların halk sağlığı üzerindeki zararlarına vurgu yaptı, gençler ve çocuklarda oluşan obeziteye bağlı diyabete dikkat çekerek şunları kaydetti: 

“Trans yağ, beslenmenin sigarasıdır. Sigaraya bağlı ölümler toplum sağlığı açısından önde gelen ölümlerden biri. Yapılan istatistiklere göre dünyada trans yağlardan meydana gelen ölümler ise yaklaşık 5 yüz bin civarında. Türkiye’de trans yağ kullanımı ürkütücü seviyelerde değil ama halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor.” 

Toplantıda, trans yağlarla ilgili vatandaşların sabah programları sayesinde beslenmeyle ilgili farkındalıklarının arttığı belirtildi. Ayrıca, trans yağlarla ilgili bir çalışma yapılması, hangi besinlerde ne kadar kullanılacağına dair bir önerge hazırlanması kararlaştırıldı.


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