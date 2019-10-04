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  3. Trakya'da beklenen yağış başladı, çatıdaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi

Trakya'da beklenen yağış başladı, çatıdaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi

Trakya'da beklenen yağış başladı, çatıdaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi

Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği fırtınada devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hayrabolu'da bir binanın çatısından kiremitler düşerken, bazı evlerin camları kırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise yağıştan çok fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada zor anlar yaşayan vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere attı. İlçenin batı kesimlerinde ağaçlar devrilirken, bir apartmanın çatısından kiremitler park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ilçenin büyük kesimde elektrik kesintileri yaşandı.

KEŞAN BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi, bölgede etkili olan yağış nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı kriz masası oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu´nun talimatıyla oluşturulan kriz masasında, Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan ve sorumlu oldukları ilgili birimler 24 saat esasına göre görev yapacak. 153 Beyaz Masa´nın da olumsuz hava koşulları süresince teyakkuz halinde olacağı ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede ilgili birime ulaştırarak sorunun çözümünü hızlandıracağı kaydedildi. Keşan Belediyesi´ne bağlı ekiplerin yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletildiği bildirdi.

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