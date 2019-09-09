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  3. Her geçen gün daha da artıyor! İşte trafikteki araç sayısı

Her geçen gün daha da artıyor! İşte trafikteki araç sayısı

Her geçen gün daha da artıyor! İşte trafikteki araç sayısı

Türkiye’de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi.Trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 artışla temmuz sonunda 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Araçların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 621 oldu. Temmuzda devri yapılan toplam 731 bin 426 taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı.

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