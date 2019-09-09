Her geçen gün daha da artıyor! İşte trafikteki araç sayısı

Araçların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 621 oldu. Temmuzda devri yapılan toplam 731 bin 426 taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı.