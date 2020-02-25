Trafikte yaya kaldık

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşması amacıyla 2019 yılını; ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan ederek ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yaşamın’ sloganıyla kampanya başlattı. Aradan bir yıl geçti. AKŞAM, yaya geçitlerini mercek altına aldı, sürücülerin bu kurala uymadığı ortaya çıktı.

AKŞAM ekibinin Adana’da çeşitli caddelerde görüntülediği yaya geçitlerinde yayalar geçide her girdiğinde araç engeliyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar, yolun ortasına kadar gelip, taşıtların geçmesini bekledi. Sürücüler ne yaşlı ne kadın ne de çocuklu dinledi.

BİR YILDA 44.5 MİLYONLUK CEZA



Trafikte yaya geçidi ihlali yapan sürücülere 2019’da 488 lira ceza uygulandı. Türkiye genelinde 2019’da 91 bin 312 sürücüye ‘yaya ve okul geçidi ihlali’nden 44 milyon 560 bin lira para cezası verildi. 2020’de ise bu ceza miktarı 598 liraya çıkarıldı.