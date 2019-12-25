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  3. Trafikte makas atıp havaya ateş eden magandanın cezası belli oldu

Trafikte makas atıp havaya ateş eden magandanın cezası belli oldu

Trafikte makas atıp havaya ateş eden magandanın cezası belli oldu

Güngören'de 'makas' atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından silahla ateş eden sürücü Gürkan Köse, toplam 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Gürkan Köse katıldı. Köse, "makas" attığını ve kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettiğini kabul etti.

Mahkeme, sanığı "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçundan 5 ay, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da 2 ay 15 gün olmak üzere toplamda 7 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Köse "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise beraat etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Gürkan Köse hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

(AA)


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