Trafikte devrim: Çevreyi kirleten araçlar kent merkezlerine giremeyecek

Kent merkezlerindeki araç yoğunluğunun azaltılması için ‘düşük emisyon alanları’ ilan edilecek. Emisyon sınıfları, hususi otomobil, hafif ve ağır ticari araçlar ve hibrit araçlar için, yakıt tipine göre, ayrı ayrı belirlenecek. Uygulamada ihlallere yönelik işlem uygulanacak. Bu yerlere, trafik yoğunluğuna bağlı olarak, araç girişi sınırlandırılabilecek, yasaklanabilecek ya da ücretlendirilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte dikkat çeken uygulamalar:

TAKSİLER BOŞ GEZEMEZ

• Belediyeler, elektrikli araçların şarj edilebilmesi için altyapı planları oluşturacak.

• Belediyeler, taksilerin trafikte boş dolaşmalarını, durak dışında beklemelerini engelleyecek, çağrı merkezi gibi uygulamaları artıracak. Taksilerin bekleme alanları tespit edilecek.

• Sürücü kurslarında çevre kirliliği konularına yer verilecek.

• Yük taşımacılığı yapan ticari araçların belirli saatlerde şehir merkezlerine girişine izin verilmeyecek.

MESAİ SAATLERİNE AYAR

• Yoğun trafik yaşanan saatlerde, trafiği rahatlatmak amacıyla kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri tekrar planlanabilecek.

• Esnek çalışma olanakları değerlendirilecek.

• Motor gücü, yakıt tipi, model yılı bilgileri, yakıt satış verileri, taksi, otobüs, dolmuş, metro, ve deniz yolu araç sayılarıyla yakıt ve elektrik tüketim verileri her yıl Enerji Bakanlığı’na iletilecek.

• Kent girişlerine yapılacak otoparkların ücretsiz veya düşük ücretle işletilecek.