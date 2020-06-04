Trafik yine anormal!

Anadolu Yakası’nda Küçükyalı ve Göztepe mevkilerinde, Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece-Avcılar istikametinde yoğunluk arttı. TEM’de araç yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 31’e ulaştı. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu.

TOPLU TAŞIMADA ‘1/3’ KARARI



İstanbul Valiliği, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüste; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verdi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.