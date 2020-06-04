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04 Haziran 2020 Perşembe 04:12 | Son Güncelleme:

Trafik yine anormal!

Trafik yine anormal!

İstanbul genelinde, kontrollü normal hayata dönüşün üçüncü gününde, trafik önceki gün olduğu gibi durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası’nda Küçükyalı ve Göztepe mevkilerinde, Avrupa Yakası’nda Küçükçekmece-Avcılar istikametinde yoğunluk arttı. TEM’de araç yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 31’e ulaştı. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluştu.

TOPLU TAŞIMADA ‘1/3’ KARARI

İstanbul Valiliği, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüste; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına karar verdi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

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