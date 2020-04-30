Trafik ve toplu ulaşımda tehlikeli artış

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında 20 Nisan Pazartesi günü 1 milyon 142 bin 526 geçiş, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1 milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8,15’lik bir artış yaşandı. 21 Nisan Salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş, 28 Nisan Salı günü ise 1 milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı. Buradaki artış ise yaklaşık yüzde 3.3. İBB’den bir yetkili, “Trafikte özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 arttı. Vatandaşlarımızın evde kalmaya devam etmeleri pandemiyle mücadelede hayati önem arz etmektedir” dedi.