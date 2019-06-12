Trafik teröristleri!

Doruk ÇAKAR

İstanbul Beşiktaş’ta, 8 Haziran’da TEM yolunda makas atarak ilerlediği belirtilen otomobil sürücüsünün neden olduğu kazada Seyhan Akçil Özçelik (32) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik (8), hayatını kaybetmesi trafik terörünü yeniden gündeme getirdi. Kazaya neden olan sürücü Yusuf Arıkboğa günlerdir her yerde aranırken İstanbul ve Konya’dan gelen iki haber cezaların caydırıcılığını tartışılır hale getirdi.

ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU

İstanbul’da dün sabah Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘makas’ atarak ilerleyen sürücünün peşine düştü. Ümraniye’de bir sürücü ‘makas’ atarak Mustafa Kemal Mahallesi TEM bağlantı yoluna doğru ilerlemeye başladı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde ‘makas’ atarak ilerleyen sürücünün peşine düştü. Birkaç defa önü kesilen sürücü polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Araç ancak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade sapağında lastiklerine ateş edilerek durduruldu, sürücü Özgür D. gözaltına alındı. Özgür D.’nin daha önceden de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yan koltukta viski şişesi.

1002 LİRALIK CEZAYI VEREN KURTULUYOR

Son yasal düzenlemeler ile trafikte araçla makas atmanın cezası bin 2 TL. Bu ceza 15 gün içinde ödendiğinde yüzde 25’lik indirim uygulanıyor. Makas atan sürücünün ehliyetine el konulmayıp aracı da bağlanmıyor. Drift yapmanın cezası ise 5 bin 10 TL. Yine bu ceza da 15 gün içinde ödendiğinde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Drifit atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konulup aracı da yine 2 ay boyunca bağlanıyor.

TERÖR SAYILSIN!

İstanbul’daki kazada iki çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Seyhan Akçil Özçelik’in kardeşi Rıdvan Akçil AKŞAM’a konuştu: “Bu zihniyetle yola çıkan insanlar birilerinin canına kastedeceğini bile bile bu makas atıyor. Bu bir kaza değil, cinayet hatta terör suçu sayılmalı. Cezalar ağırlaştırılsın ki bu insanlar artık can yakmasın. 1000 lira makas atana ceza değil ödül olur.”

3 DRİFTÇİYE 5’ER BİN LİRA CEZA

Konya Karatay’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde aracıyla ‘drift’ yapan sürücü sosyal medyadan yakalandı. Sürücüye ‘trafiği tehlikeye düşürmek’ suçundan 5 bin 10 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu. Selçuklu'da da iki ayrı sürücüye driftten aynı ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu.

KAZAYI ÖNGÖREBİLİYOR SONUCU UMURSAMIYOR

Hukukçular da cezaların caydırıcı olması gerektiği görüşünde. Dr. Rezan Epözdemir son kaza ile birlikte şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz bu kazaya düz bir şekilde ‘taksirle (tedbirsizlik) ölüme neden olma’ dersek 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacak."

ÖLÜME SEBEBİYET

"Ama burada tedbirsizlikten öte makas atarak trafikte ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişi birine çarptığında ölüme sebebiyet verebileceğini öngörebilir. Yargıtay şu anda bu kazaları bilinçli taksir olduğunu söylüyor. Dosya bu şekilde açılırsa 22,5 yıla kadar hapsi var. Benim kanaatim ‘olası kasıt sayılmalı’. Tıpkı kırmızı ışıkta geçen sürücünün neden olduğu trafik kazası gibi. Böylece her bir ölüme 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası söz konusu olur."

ÇOCUKLARDAN ANNE-BABAYA TRAFİK KARNESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı ve MEB, çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla ilkokul öğrencilerine yönelik “Trafik Karnem” adlı yeni bir proje başlattı. Öğrenciler anne ve babalarının kullandığı araçlarda “Fahri Trafik Gözetmeni” olacaklar. Velilerinin araç kullanırken trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek olan öğrenciler, gözlemleri ışığında karne hazırlayıp not da verecekler.

Hazırladıkları karneleri, velilerine yönelik uyarıda bulunurken çekilmiş fotoğraflarla birlikte anne veya babalarının Twitter hesaplarından paylaşacak olan öğrenciler, bu paylaşımı @TrafikEGM adlı hesap ile #TrafikKarnem adlı hastaga da gönderecekler.

Sosyal medya üzerinden yapılacak değerlendirmede, en çok beğeni alan 100 karne ve fotoğraf ödüllendirilecek. İlk 100’e giren öğrencilere bisiklet hediye edilecek.