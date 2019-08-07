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  3. Trafik ihlali kazayla sonuçlandı! Yaralılar var

Trafik ihlali kazayla sonuçlandı! Yaralılar var

Trafik ihlali kazayla sonuçlandı! Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil kavşakta servis midibüsüne çarptı, aralarında 8 aylık hamile kadının da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya yolu Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden Hasan Akan yönetimindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı servis midibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücü Hasan Akan ile midibüsteki 8 aylık hamile kadının da aralarında bulunduğu otel çalışanı 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Antalya- Alanya yolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Görgü tanıkları, otomobilin çok hızlı seyrettiğini ve kırmızı ışıkta geçtiğini ifade etti.

(DHA)

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