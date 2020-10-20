Trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı

İstanbul'da trafik denetimlerinde yeni dönem başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı belirlenen sekiz kişinin sürücü belgelerine 5 yıl süreyle el konuldu.

AA'da yer alan habere göre denetimde, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaktan 259 kişinin sürücü belgesi geçici süre geri alındı, 174 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 kişinin, test sonucunun pozitif çıkması üzerine savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri doğrultusunda, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı, her sürücüye 6 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.