Trafik de hazirana ayarlandı

İçişleri Bakanlığı’nca, valiliklere ‘Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderildi. Genelgede, karayollarında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek tek sıralandı.

Genelgede toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterlerinin titizlikle takip edileceği, denetimlerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edileceği vurgulandı.

SOSYAL MESAFE



Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda ‘Algılanan Yakalanma Riski Duygusu’nun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM



Denetimler ile trafik kontrol noktalarında sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz yüze iletişim kurulacak, ‘dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali’ bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak.

Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavetin kaza riskini daha fazla artırması nedeniyle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ve bilgilendirmeler yapılacak.

HAVADAN DENETLENECEK



Trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde yararlanılacak.

YAŞAM İÇİN KISA BİR MOLA



‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’ sloganıyla oluşturulan ‘Yaşam Tüneli’ bulunan illerde, bu alanlarda taşıt sürücülerine/yolculara; yaya önceliği/güvenliği ile birlikte, cep telefonu kullanımı ve hızlı araç kullanmanın dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine veya fark edilmemesine neden olduğu gibi konular kısa video/slayt gösterimleri ile anlatılacak.