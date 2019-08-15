Temsilcimiz Trabzonspor Uefa Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sparta Prag’ı konuk ediyor. Maçı izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar ‘Trabzonspor Sparta Prag maçı hangi kanalda?’ ‘Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta, şifresiz mi?’ sorularını aratmaya başladı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın rövanşında sahadan galip ayrılmak isteyen bordo mavililer heyecanla maç saatini bekliyor. İşte Trabzonspor Sparta Prag maçı detayları

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Sparta Prag Uefa Avrupa Ligi 3. ön elem turu rövanş karşılaşması 15 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:30’da Beinsports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Danimarkalı Jakop Kehlet olacak.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Stetina, Nhamoinesu, Hanousek, Sacek, Kanga, Hasek, Plavsic, Travnik, Krejci, Tetteh

Avrupa Ligi’nde 79. karşılaşma

Karadeniz devi, Sparta Prag takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 79. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya ’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen Trabzonspor, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Bordo-Mavililer, 26 mücadelede mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Fırtına, kalesinde ise 104 gol gördü.

Akyazı’da 40 bin kişi

Bordo-Mavili taraftarlar, Sparta Prag maçına büyük ilgi göstermiş ve geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletlerin tamamı saatler içerisinde tükenmişti. Passolig gişesinin önünde kuyruklar oluşurken, Trabzonsporlu futbolseverler de bilet bulamamanın üzüntüsünü yaşamıştı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Medical Park Stadyumu’nun tıklım tıklım dolması beklenirken, 41 bin kapasiteli Akyazı’da 40 bin taraftarın karşılaşmayı tribünde izleyeceği öğrenildi.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta rakibiyle deplasmanda karşılaşarak 2-2 berabere kalan bordo mavililer her türlü galibiyetin haricinde 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde turu geçecek. 2-2'lik beraberlikte maç uzatmalara gidecekken 3-3 ve üzeri beraberliklerde ise turu geçen taraf Çekya ekibi olacak.

Turu geçen takım ise bir sonraki turda Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.