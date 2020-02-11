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  3. Trabzon'da okullar tatil mi? 12 Şubat Trabzon Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Trabzon'da okullar tatil mi? 12 Şubat Trabzon Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Trabzon'da okullar tatil mi" 12 Şubat Trabzon Valiliği son dakika kar tatili açıklaması

Trabzon’da okullar tatil mi? sorusu araştırılıyor. Trabzon’da kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, havanın 9°C, çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu olması bekleniyor. Trabzon Valiliği okulların tatil olup olmadığı ile ilgili açıklama yaptı.

Trabzon’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmalardan dolayı herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına İlçe merkezimiz ve köylerimizde 12.02.2020 Çarşamba günü Eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” Denildi.

TRABZON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama

Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmalardan dolayı herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına İlçe merkezimiz ve köylerimizde 12.02.2020 Çarşamba günü Eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TRABZON HAVA DURUMU

Trabzon’da havanın 9°C, çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu olması bekleniyor.


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