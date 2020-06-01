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  3. Trabzon'da feci olay! Çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada...
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:13 | Son Güncelleme:

Trabzon'da feci olay! Çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada...

Trabzon'da feci olay! Çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada...

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43) yaşamını yitirdi.

Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan Recep Ali Düzenli’yi yılan ısırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

(DHA)


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Trabzon'da feci olay! Çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada...
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