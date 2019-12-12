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  3. Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Vamin (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Çatak Mahallesi Çatak Camisi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Emrah ile Melek (2) ve Yeliz Vamin (21) yaralandı.

Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Vamin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunmayan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

(AA)


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