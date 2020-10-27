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  • Trabzon'a ağır hakarette bulunan CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi
27 Ekim 2020 Salı 12:13 | Son Güncelleme:

Trabzon'a ağır hakarette bulunan CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

Trabzon'a ağır hakarette bulunan CHP'li İlayda Kılınç ifade verdi

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakarette bulunan CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan CHP'nin Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

DHA'da yer alan haberde CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, pazar akşam oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Twitter'daki hesabından, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakaret içeren paylaşım yaptı.

PARTİDE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Kılınç'ın tribünde açılan 'Trabzon şehri yer yüzünden silinsin' yazılı bir fotoğrafı paylaşarak, 'Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin...' şeklinde ifadeler kullandığı paylaşımı büyük tepki topladı. CHP Isparta İl Başkanlığı tarafından İlayda Kılınç görevden alınırken, partiden de kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İFADESİ ALINDI

İlayda Kılınç hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem başlatıldı. Polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra bırakılan Kılınç'ın ifadesi daha sonra hazırlanan evrakla savcılığa gönderildi.

PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan İlayda Kılıç, sosyal medyadan Isparta Adliyesi önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp, "Kamuoyunun bilgisine, ifademi verdim, hakkımda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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