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Trabzon kırsalında PKK'nın deposu bulundu

Trabzon kırsalında PKK'nın deposu bulundu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, yaklaşık 2 ay önce güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Dudkanlu'nın (29) ifadeleri doğrultusunda, örgüte ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ele geçirildi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Karadeniz kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 Mayıs'ta, Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylasında İran uyruklu Kawa kod adlı PKK'lı Behrüz Dudkanl adlı terörist teslim oldu.

Bölgedeki yapılanmalarına ilişkin bilgiler veren terörist sorgusu sırasında Trabzon'un Maçka ilçesinde sığınaklarının bulunduğunu yönünde ifade verdi. Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında eğitimli köpekler 'Oyit' ve 'Pamit' eşliğinde yapılan aramalarda, 1 metre derinlikte, 6 metrekare çapında depoya ulaşıldı. Depoda, araç, gereç ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubunun etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması için insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

DHA

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