'Tosuncuk'un yat sefasında dikkat çeken detaylar! Sosyal medya ikiye bölündü...

Çiftlik Bank'ın firari sanığı Mehmet Aydın’ın yaşadığı lüks hayata ilişkin fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Aydın’a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor.





Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla ile yatta çekilen fotoğraflarında göze çarpan detaylar, sosyal medyanın gündemine yerleşti.







Yatta muska, duvara asılı dua, Türkiye'de üretilen ıslak mendil ve çakmak dikkat çekti. Fotoğrafların yurt dışında değil Antalya'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, "Tosun Türkiye'de mi" sorusunu yöneltti. Bu karelerin Aydın'ın firarından önce çekildiği kaydediliyor.



