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09 Ekim 2020 Cuma 15:57 | Son Güncelleme:

Torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı

Torununa silahla ateş ettiren dede gözaltına alındı
AA

Aksaray'da bir düğünde 2 yaşındaki torununu kucağına alarak silahla ateş ettiren dede, görüntüler sonrası gözaltına alındı.

Aksaray'ın Göksügüzel köyündeki bir düğünde, 48 yaşındaki dedesi A.K.'nin, kucağına aldığı 2 yaşındaki torunu E.D.'ye silahla ateş ettirmesine ilişkin görüntüler sonrası harekete geçildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, görüntüler sonrası dede A.K.'yi köyündeki ikametinde gözaltına alındı.

A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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