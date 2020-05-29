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  3. Torunlarına saldırınca tüfekle vurdu! Tam 4 metre...
29 Mayıs 2020 Cuma 11:18 | Son Güncelleme:

Torunlarına saldırınca tüfekle vurdu! Tam 4 metre...

Torunlarına saldırınca tüfekle vurdu! Tam 4 metre...

Sinop'ta bir vatandaş torunlarına saldıran 4 metrelik dev yılanı tüfekle öldürdü.

Olay, merkeze bağlı Mertoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 yaşındaki Recep Gördal adlı vatandaşın bahçesine giren yaklaşık 4 metre boyundaki yılan, o sırada bahçede oynayan torunlarına saldırdı. Çığlık atarak kaçmaya başlayan torunlarını gören Recep Gördal, yılanı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi

Recep Gördal, yılanı torunlarına zarar vereceğinden endişe duyduğu için öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Yılanı gördüklerinde büyük korku yaşadıklarını belirten Gördal, "Torunlarımın çığlık çığlığa kaçıştığını gördüm. Arkalarından da başını yaklaşık 1 metre yukarıya kaldırmış halde yılan geliyordu. Hemen tüfeğimi aldım ve kaçmasını sağlamak amacıyla ateş ettim. Ama kaçmadı, saldırmaya devam etti.

Hala üzerimize geliyordu. Ben de en son kafasına ateş ederek etkisiz hale getirdim. Vurmak istemezdim. Zaten gördüğümüz yılanlara dokunmuyoruz. Sonuçta can taşıyorlar ve doğanın dengesini sağlıyorlar. Bahçelerimizdeki fareleri yiyorlar. Ama bu farklıydı. Saldırınca mecburen kendimizi koruduk. Hala aklıma geldikçe korkuyorum. Böyle bir yılanla bu bölgede ilk kez karşılaştım" dedi.

(DHA)


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