Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve doktorun eşini öldürmüştü! Korkunç detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı ve Hatice Gülcemal'i tabancayla öldüren, bir polis memurunu da yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız, yaralı yakalandı. Gizlendiği yakının evinde vurularak yakalanan zanlı Enver Yıldız, önce Torbalı'daki özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan zanlı, hastanede tutuklu ve hükümlüler için muhafazalı muayene odası olmadığı için İzmir'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlı Enver Yıldız'ın önce İlçe Sağlık Müdürü Park'ın evine gittiği, para istediği, alamayınca çıkan arbedede Park'ı öldürdüğü öğrenildi. İstediği parayı alamayan Enver Yıldız'ın, ardından yolda yürürken Dr. Harun Gülcemal'le karşılaştığı belirtildi. Olaydan sonra ifadesine başvurulan Dr. Harun Gülcemal ise emniyette olayı anlattı. Üniversitede okuyan çocuğunu karşılamak üzere aracına binen Dr. Gülcemal, zanlının aracının yanına geldiğini, kendisinden para istediğini anlattı.

Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" dediğini, bunun üzerine cinayet zanlısı Enver Yıldız'ın "O zaman eve gidip alalım" dediğini ve eve gittiklerini söyledi. Evde eşi ve yatalak olan annesinin bulunduğunu söyleyen Dr. Gülcemal, zanlıya eşinin para vermemek için direndiğini, zanlının ise tabancayı annesinin üzerine doğrultup, "Vururum bak" diye tehdit ettiğini, tetiğe bastığını ancak tabancanın ateşlemediğini de söyledi.

Dr. Gülcemal, eşinin vurulduğu anları anlatırken, tabancanın ateş almaması üzerine Hatice Gülcemal'in zanlının elindeki silahı kurusıkı zannederek hamle yapmasının ardından zanlının bir kez daha tetiğe bastığını ve eşinin vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine silah zoruyla ATM'ye gittiklerini ve zanlıya çektiği parayı verdiğini anlatan Dr. Gülcemal, ifadesinin sonunda sinir krizi geçirdi.

PROFİL FOTOĞRAFINI KARARTMIŞ

Enver Yıldız'ın (30), Diyarbakır'da yaşadığı ve kısa süre önce gezmek için İzmir'e gelip Torbalı'daki arkadaşlarında kalmaya başladığı öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat önce yapılan operasyon öncesinde, Enver Yıldız'ın sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kaldırıp, yerine siyah zemin eklemesi dikkat çekti.